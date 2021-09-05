السعودية | مصر والأردن تدينان استهداف الحوثي للسعودية: ندعم أمن المملكة

شكرا لقرائتكم مصر والأردن تدينان استهداف الحوثي للسعودية: ندعم أمن المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت كل من مصر والأردن، الأحد، عن إدانتهما للهجمات الحوثية التي استهدفت المملكة العربية السعودية.

وأعلنت مصر إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات التي استهدفت المنطقتين الشرقية والجنوبية بالمملكة العربية السعودية باستخدام عدد من الصواريخ الباليستية، والطائرات المفخخة التي أطلقتها ميليشيا الحوثي السبت.

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القاهرة: نقف إلى جانب السعودية

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان "وقوفها بجانب السعودية في مواجهة هذه الأعمال العدائية الخسيسة"، كما أكدت "الارتباط الوثيق بين الأمن القومي بالبلدين الشقيقين".

وأعربت عن مساندتها لما تتخذه المملكة من تدابير لصون أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها إزاء هذه الهجمات الإرهابية التي تمثل تهديدًا جسيمًا للأمن والاستقرار في المنطقة.

إدانة أردنية

كما دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاعتداءات المتكررة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة السعودية، واستهداف المناطق المدنية بالصواريخ البالستية والطائرات المفخخة المُسيرة، وآخرها استهداف المنطقة الشرقية، وجازان ونجران، مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين المدنيين الأبرياء، وخلّف أضراراً ماديةً.

وأكدّ الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الأفعال الإرهابية، واستهداف المدنيين الأبرياء الذي يتنافى مع كافة القيم الدينية والإنسانية، ويستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وشدّد على وقوف الأردن إلى جانب المملكة في وجه كلّ ما يُهدد أمنها وأمن شعبها، وأنّ أي تهديد لأمن السعودية هو تهديدٌ لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وأعرب عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، فجر الأحد اعتراض 3 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة، مؤكدة إصابة طفلين وتضرر 14 منزلا جراء اعتراض صواريخ باليستية ومسيرات حوثية.

إلى هذا، قال المتحدث الرسمي باسم وزاره الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت ٣ صواريخ بالستية و٣ طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المنطقة الشرقية وجازان ونجران.