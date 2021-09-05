محمد بن مسعود - الدمام - نشرت فيديو توضيحياً لآلية تلقي البلاغ والتعامل معه عبر الرقم 940 يستجيب مركز أمان منطقة الرياض 940 بشكلٍ مستمرٍ وسريعٍ لبلاغات المركبات المهملة. واستعرضت الأمانة في فيديو توضيحي على تويتر طريقة تلقي بلاغات السيارات المهملة وكيفية التعامل مع البلاغات ومباشرة السيارات المهملة ووضع العلامات التحذيرية عليها ورفع وإزالة المستمرة منها بعد انقضاء مهلة الأيام العشرة المسموح بها بعد التحذير. 05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443 09:41 AM نشرت فيديو توضيحياً لآلية تلقي البلاغ والتعامل معه عبر الرقم 940 "أمانة الرياض": استجابة عاجلة لبلاغات المركبات المهملة.. و"الإزالة" بعد 10 أيام "أمانة الرياض": استجابة عاجلة لبلاغات المركبات المهملة.. و"الإزالة" بعد 10 أيام يستجيب مركز أمان منطقة الرياض 940 بشكلٍ مستمرٍ وسريعٍ لبلاغات المركبات المهملة. واستعرضت الأمانة في فيديو توضيحي على تويتر طريقة تلقي بلاغات السيارات المهملة وكيفية التعامل مع البلاغات ومباشرة السيارات المهملة ووضع العلامات التحذيرية عليها ورفع وإزالة المستمرة منها بعد انقضاء مهلة الأيام العشرة المسموح بها بعد التحذير. الكلمات المفتاحية ، "أمانة الرياض": استجابة عاجلة لبلاغات المركبات المهملة.. و"الإزالة" بعد 10 أيام ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر "أمانة الرياض": استجابة عاجلة لبلاغات المركبات المهملة.. و"الإزالة" بعد 10 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.