شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأحد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 5 سبتمبر 2021

ارتفع سعر شراء الريال السعودي في مصر، اليوم الأحد 5 سبتمبر 2021، لدى البنك المركزي المصري وماكينات الصراف الآلي وشركات الصرافة.



وتبدأ البنوك المصرية اليوم الأحد، أول أيام العمل الرسمية، حيث تحصل البنوك على إجازة أسبوعية يومي الجمعة والسبت.

ووفق العين الاخبارية على الأسعار في 23 بنكا، بلغ متوسط سعر العملة السعودية، 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في مصر، اليوم الأحد 5 سبتمبر 2021، لدى البنك المركزي المصري نحو 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

وجاء متوسط سعر صرف الريال السعودي في مصر، لدى نحو 10 بنوك عاملة في مصر، عند مستوى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وتضمنت بنوك الأهلي المصري، مصر، التجاري الدولي CIB، والأهلي الكويتي.

وعن أعلى سعر صرف للريال السعودي في مصر، فأظهرت شاشات التداول لدى بنك HSBC أعلى سعر صرف للريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

وعن أقل سعر صرف للريال السعودي في مصر، فجاء لدى بنك الكويت الوطني NBK مسجلًا متوسط سعر 4.06 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، ويليه البنك العربي الأفريقي الدولي عند مستوى 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، ثم بنك أبوظبي التجاري عند مستوى 4.07 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد، 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

وبحسب مسح أجرته "العين الإخبارية" للأسعار في 29 بنكا، بلغ متوسط الدولار، نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

أظهر شاشات التداول لدى بنك القاهرة أعلى سعر صرف للدولار مقابل الجنيه المصري، حيث سجل نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، يليه بنك أبوظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه لدى البنك الأهلي الكويتي.

وهيمن سعر 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في بنوك، التجاري الدولي CIB، وبنك HSBC، العربي الأفريقي الدولي، أبوظبي التجاري، SAIB، الأهلي المتحد، والمصرف المتحد.

وجاء أقل سعر للدولار في مصر، لدى بنك الإمارات دبي الوطني عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، يليه بنكي الأهلي ومصر، بنحو 15.63 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع، ثم بنك أبوظبي الأول عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو الأوروبي في مصر، خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الأحد، لدى البنك المركزي المصري نحو 18.53 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع.

وجاء متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، لدى نحو 10 بنوك عاملة في مصر عند مستوى 18.52 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع.

وعن أعلى سعر لليورو في مصر، فأظهرت شاشات التداول لدى بنك الإمارات دبي الوطني سعر صرف اليورو في مصر عند مستوى 19.02 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، يليه بنك القاهرة عند مستوى 18.68 جنيه للشراء، و18.83 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري لدى بنكي الأهلي المصري ومصر (أكبر بنكين حكوميين) متوسط 18.49 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع، فيما جاء سعر اليورو لدى أكبر بنك خاص في مصر "البنك التجاري الدولي CIB" عند مستوى 18.52 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع.

وعن أقل سعر صرف لليورو الأوروبي في مصر، فجاء لدى بنك SAIB عند مستوى 18.37 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع، يليه بنك أبوظبي الإسلامي عند مستوى 18.42 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع، ثم بنك أبوظبي الأول عند مستوى 18.43 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع، وأخيرا البنك الأهلي المتحد عند مستوى 18.44 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع.

وجاء سعر الجنيه الإسترليني في مصر، خلال التعاملات المبكرة من صباح الأحد لدى البنك المركزي المصري، عند مستوى 21.57 جنيه للشراء، و21.71 جنيه للبيع.

سجل سعر الدرهم الإماراتي في مصر، خلال التعاملات المبكرة من صباح الأحد، لدى البنك المركزي المصري نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي في مصر، الأحد، لدى البنك المركزي المصري، عند مستوى 51.96 جنيه للشراء، و52.42 جنيه للبيع.