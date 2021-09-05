الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-05

تدشين كلية الحرم المكي الشريف النسائية في عامها الأول بعدد 145 طالبة

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

دشنت كلية الحرم المكي الشريف النسائي في عامها الأول (١٤٤٣هـ)، قسم الشريعة شطر الطالبات بالكلية؛ وفق ما أفادت به سعادة الوكيل المساعد للشؤون العلمية والفكرية والثقافية ورئيس قسم الشريعة الدكتورة فادية بنت مصطفى الأشرف.

قاعات دراسية بأروقة الحرم

وأوضحت الأشرف انطلاق العمل والإشراف على الكادر الإداري والتعليمي بالكلية، بالإضافة إلى حضور الطالبات التدريجي في القاعات الدراسية بأروقة المسجد الحرام، والذي يصل عددهن إلى (١٤٥) طالبة، وفق الإجراءات الاحترازية، وأيضاً استمرار العملية التعليمية وتفعيلها عن بعد عبر المنصة التعليمية بناءً على توجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، واعتماد آلية لعودة الدراسة.

مسيرة علمية شرعية

وأكدت الأشرف حرص واهتمام مساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود، ووكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي، بالمسيرة العلمية الشرعية للأكاديمية التي تساهم في بناء جيل واعد من النساء في هذا المجال.

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