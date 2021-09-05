الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-05

تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد

متابعات الخليج 365 - الرياض

استقرت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عند الأسعار التي سجلتها أمس السبت.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 220.27 ريال أي ما يقارب نحو 58.74 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 201.92 ريال أي ما يقارب نحو 53.84 دولار.

الذهب عيار 21

بينما عيار 21 سجل 192.74 ريال 51.40 دولار، وعيار 18 سجل 165.21 ريال أي ما يعادل نحو 44.05 دولار.

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