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يواصل وباء كورونا حصد مزيد من الأرواح؛ حيث بلغ إجمالي الوفيات حول العالم 4 ملايين و561 ألف حالة وفاة؛ فيما تجاوزت حصيلة الإصابات بالفيروس 220.2 مليونًا حتى الآن.
- وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررًا؛ حيث تجاوز فيها إجمالي عدد الوفيات 648 ألف حالة وفاة؛ فيما سجلت منذ بداية تفشي الوباء أكثر من 39 مليون إصابة.
- البرازيل: حوالى 584 حالة وفاة و20.9 مليون إصابة.
- الهند: أكثر من 440 ألف حالة وفاة، وحوالى 33 مليون إصابة.
- المكسيك: 263 ألف حالة وفاة، و3 ملايين و421 ألف إصابة.
- بيرو: نحو 199 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2.1 مليون إصابة.
- روسيا: 186407 حالات وفاة، ونحو 700 ألف إصابة.
- إندونيسيا: نحو 136 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4.1 مليون إصابة.
- بريطانيا: أكثر من 133 ألف حالة وفاة، ونحو 7 ملايين إصابة.
- إيطاليا: أكثر من 129 ألف حالة وفاة، و4.6 ملايين إصابة.
- كولومبيا: 125 ألف حالة وفاة، ونحو 5 ملايين إصابة.
05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443 08:42 AM
تجاوزت حصيلة الإصابات بالفيروس 220.2 مليونًا حتى الآنأكثر من 4.6 ملايين وفاة جراء تفشي وباء كورونا حول العالم
يواصل وباء كورونا حصد مزيد من الأرواح؛ حيث بلغ إجمالي الوفيات حول العالم 4 ملايين و561 ألف حالة وفاة؛ فيما تجاوزت حصيلة الإصابات بالفيروس 220.2 مليونًا حتى الآن.
- وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررًا؛ حيث تجاوز فيها إجمالي عدد الوفيات 648 ألف حالة وفاة؛ فيما سجلت منذ بداية تفشي الوباء أكثر من 39 مليون إصابة.
- البرازيل: حوالى 584 حالة وفاة و20.9 مليون إصابة.
- الهند: أكثر من 440 ألف حالة وفاة، وحوالى 33 مليون إصابة.
- المكسيك: 263 ألف حالة وفاة، و3 ملايين و421 ألف إصابة.
- بيرو: نحو 199 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2.1 مليون إصابة.
- روسيا: 186407 حالات وفاة، ونحو 700 ألف إصابة.
- إندونيسيا: نحو 136 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4.1 مليون إصابة.
- بريطانيا: أكثر من 133 ألف حالة وفاة، ونحو 7 ملايين إصابة.
- إيطاليا: أكثر من 129 ألف حالة وفاة، و4.6 ملايين إصابة.
- كولومبيا: 125 ألف حالة وفاة، ونحو 5 ملايين إصابة.
، أكثر من 4.6 ملايين وفاة جراء تفشي وباء كورونا حول العالم ،
المصدر : الخليج 365
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