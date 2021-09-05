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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى أربعة ملايين و5641 بعد تسجيل 10453 إصابة جديدة.
وأشارت البيانات إلى تسجيل 21 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 92346.
05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443 08:28 AM
طِبقًا لبيانات معهد روبرت كوخألمانيا تسجل 10453 إصابة جديدة بكورونا و21 وفاة
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى أربعة ملايين و5641 بعد تسجيل 10453 إصابة جديدة.
وأشارت البيانات إلى تسجيل 21 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 92346.
، ألمانيا تسجل 10453 إصابة جديدة بكورونا و21 وفاة ،
المصدر : الخليج 365
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