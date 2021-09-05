محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الضحايا وصل إلى 262868 ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك يوم السبت، أنها سجلت 15586 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) إضافة إلى 647 وفاة. وبذلك يصل مجمل الإصابات بالفيروس في المكسيك إلى ثلاثة ملايين و420880 وإجمالي الوفيات إلى 262868. 05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443 08:23 AM إجمالي الضحايا وصل إلى 262868 خلال 24 ساعة.. المكسيك تسجل 15586 إصابة و647 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة.. المكسيك تسجل 15586 إصابة و647 وفاة جديدة بكورونا ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك يوم السبت، أنها سجلت 15586 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) إضافة إلى 647 وفاة. وبذلك يصل مجمل الإصابات بالفيروس في المكسيك إلى ثلاثة ملايين و420880 وإجمالي الوفيات إلى 262868. الكلمات المفتاحية ، خلال 24 ساعة.. المكسيك تسجل 15586 إصابة و647 وفاة جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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