، مصر تُدين وتستنكر بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت المنطقتين الشرقية والجنوبية بالسعودية ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت وقوفها بجانب المملكة في مواجهة هذه الأعمال العدائية الخسيسة

أدانت مصر واستنكرت بأشد العبارات، الهجمات التي استهدفت المنطقتين الشرقية والجنوبية بالمملكة العربية السعودية باستخدام عدد من الصواريخ الباليستية، فضلًا عن الطائرات المفخخة التي أطلقتها مليشيا الحوثي أمس، والتي تمكنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها بنجاح.

وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية، وقوفها بجانب المملكة في مواجهة هذه الأعمال العدائية الخسيسة، وعلى الارتباط الوثيق بين الأمن القومي بالبلدين الشقيقين؛ معربة عن مساندتها لما تتخذه المملكة من تدابير لصون أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها إزاء هذه الهجمات الإرهابية التي تمثل تهديدًا جسيمًا للأمن والاستقرار في المنطقة.