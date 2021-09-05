شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الرياض توضح طريقة التعامل مع بلاغات المركبات المهملة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت أمانة منطقة الرياض عن طريقة التعامل مع البلاغات الواردة بشأن المركبات المهملة في شوارع المنطقة.

وقالت أمانة الرياض خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في تويتر أنها تقوم باستجابة عاجلة للبلاغات التي ترد إليها، وتقوم بوضع الملصقات على السيارة المهملة ومن ثم تقوم بإزالتها خلال مدة لا تتجاوز الـ10 أيام.

وأضافت أمانة الرياض إنها تقوم بالتدقيق في البيانات الواردة عن المركبة، وخلال المدة السابق ذكرها تتم إزالتها من الموقع.