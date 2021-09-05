شكرا لمتابعة خبر عن انتكاس حالة الطفلة التي لدغتها أفعى سامة في نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

على خلفية تعرض طفلة في نجران، للدغة أفعى سامة بقدمها، كشفت مصادر عن مغادرة الطفلة المستشفى عبر طائرة الإخلاء الطبي إلى مدينة الملك عبدالله الطبية بالحرس الوطني لاستكمال علاجها.

ويأتي ذلك بعد أن وصلت الطفلة إلى مرحلة حرجة جدًا، حيث أوضح والدها أنها بدأت تنتكس وتسوء بعدما تعرضت لنزيف مستمر ومضاعفات أخرى، بحسب الوطن.

ووجه والد الطفلة شكره لوزارة الصحة ممثلة في صحة منطقة نجران ومستشفى الملك خالد على سرعة تجاوبهم، وكذلك منسوبي مستشفى الحرس الوطني.

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