الدفاعات الجوية السعودية تتصدى لـ4 طائرات حوثية و2 باليستي خلال 24 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - نجحت الدفاعات الجوية السعودية، السبت، في الوقوف صامدة أمام الاعتداءات الحوثية تجاه بعض مناطق المملكة، وذلك باعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية الخمسة التي أُطلقت باتجاه مواقع مدنية.

ومع الساعات الأولى من صباح السبت، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

وفي السابعة مساءً، تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه المملكة.

ولم تمر سوى 3 ساعات حتى أطلقت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران صاروخًا باليستيًا باتجاه المنطقة الشرقية؛ لكن الدفاعات الجوية السعودية وقفت له بالمرصاد وتم إحباط الهجوم.

وأيضًا، بعد لحظات قليلة من الهجوم السابق، أعلن تحالف دعم الشرعية، أن الدفاعات السعودية اعترضت صاروخًا باليستيًا أطلق باتجاه نجران، وكذلك اعتراض صاروخ باليستي آخر تم إطلاقه باتجاه جازان.

ومع تصدي الدفاعات الجوية السعودية الناجح للهجوم العدائي الحوثي المتكرر، تأكد أن تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران عدائي وهمجي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وأنه يتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين من المسيّرات المفخخة الحوثية.

وصاحب نجاح الدفاعات الجوية السعودية في التصدي للهجمات الحوثية انتشار مجموعة من الهاشتاقات المشيدة ببسالة وقوة رجال الدفاع الجوي السعودي وبراعتهم في حماية المدنيين داخل المملكة من أي اعتداء همجي.

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