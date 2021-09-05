55 % من المتسللين إلى المملكة يمنيون

وتصدر اليمنيون محاولات التسلل عبر الحدود بـ55%، بينما جاء الإثيوبيون ثانيا بـ43%. وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو ينقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم في الإيواء، بالإضافة إلى التشهير به. وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.
المخالفون
16638 مخالفًا
5800 مخالف لنظام الإقامة
9383 مخالفًا لنظام أمن الحدود
1455 مخالفًا لنظام العمل
محاولات التسلل إلى داخل المملكة
849 شخصًا
%55 يمنيون
%43 إثيوبيون
%2 جنسيات أخرى
19 حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة
11 تورطوا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين
81211 إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة
- 69315 رجلا
- 11896 امرأة
63491 أحيلوا إلى بعثاتهم الدبلوماسية
3382 يستكملون حجوزات سفرهم 9929 تم ترحيلهم
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