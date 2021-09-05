- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شارك مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في الاحتفالية الافتراضية التي أقامها وفد أوزبكستان الدائم لدى الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الثلاثين لاستقلال جمهورية أوزبكستان.
وأكد المعلمي خلال المشاركة أواصر الصداقة التي تجمع البلدين، متمنيًا لأوزبكستان وشعبها دوام التقدُّم والنجاح.
حضر الحفل رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السابق السفير فولكان بوزكير، وجمع من سفراء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعدد من مسؤولي المنظمة.المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة
"المعلمي" يشارك في احتفالية وفد أوزبكستان الدائم لدى الأمم المتحدةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-09-05
شارك مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في الاحتفالية الافتراضية التي أقامها وفد أوزبكستان الدائم لدى الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الثلاثين لاستقلال جمهورية أوزبكستان.
وأكد المعلمي خلال المشاركة أواصر الصداقة التي تجمع البلدين، متمنيًا لأوزبكستان وشعبها دوام التقدُّم والنجاح.
حضر الحفل رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السابق السفير فولكان بوزكير، وجمع من سفراء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعدد من مسؤولي المنظمة.
05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
01:49 AM
بمناسبة مرور ثلاثين عامًا على استقلال البلاد
شارك مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في الاحتفالية الافتراضية التي أقامها وفد أوزبكستان الدائم لدى الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الثلاثين لاستقلال جمهورية أوزبكستان.
وأكد المعلمي خلال المشاركة أواصر الصداقة التي تجمع البلدين، متمنيًا لأوزبكستان وشعبها دوام التقدُّم والنجاح.
حضر الحفل رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السابق السفير فولكان بوزكير، وجمع من سفراء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعدد من مسؤولي المنظمة.
، "المعلمي" يشارك في احتفالية وفد أوزبكستان الدائم لدى الأمم المتحدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "المعلمي" يشارك في احتفالية وفد أوزبكستان الدائم لدى الأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.