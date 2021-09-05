السعودية | السعودية: اعتراض وإحباط هجوم باليستي باتجاه المنطقة الشرقية

شكرا لقرائتكم السعودية: اعتراض وإحباط هجوم باليستي باتجاه المنطقة الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الدفاع السعودية، فجر الأحد اعتراض 3 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة، مؤكدة إصابة طفلين وتضرر 14 منزلا جراء اعتراض صواريخ باليستية ومسيرات حوثية.

إلى هذا، قال المتحدث الرسمي باسم وزاره الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت ٣ صواريخ بالستية و٣ طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المنطقة الشرقية وجازان ونجران.

تضرر منازل بالدمام بعد اعتراض وتدمير الباليستي الحوثي

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وأوضح أن "الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت مساء السبت صاروخا بالستيا أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باستخدام الأعيان المدنية باتجاه المنطقة الشرقية بالمملكة".

وأضاف أن عملية الاعتراض تسببت في تناثر الشظايا على حي (ضاحية الدمام) ونتج عن ذلك إصابة طفل وطفلة (سعوديان) وتضرر ١٤ منزلا سكنيا بأضرار خفيفة.

تضرر منازل في الدمام بعد اعتنراض وتدمير صواريخ الحوثي

كما بيّن أن "هذا السلوك الهمجي واللامسؤول من قبل الميليشيا بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية يتنافى مع القيم السماوية والمبادئ الإنسانية"، لافتا إلى أنه "يعبر عن واقع سير العمليات العسكرية على الأرض وتدهور موقف الميليشيات بالجبهات وفقدانه لقيادات ميدانيه مهمة".

وأشار إلى أن وزارة الدفاع السعودية ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية أراضيها ومقدراتها ووقف مثل هذه الاعتداءات العدائية والعابرة للحدود لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

"جرائم حرب"

من جهته، أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان عن إدانته الشديدة للهجوم الباليستي باتجاه المنطقة الشرقية.

كما دان الأمين العام استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بالطائرات المسيرة المفخخة، مشيدا بقدرات وكفاءة الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مفخخة قبل الوصول إلى أهدافها.

وأكد العثيمين دعم وتأييد منظمة التعاون الإسلامي لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أراضيها وأمنها واستقرارها.

وشدد الأمين العام على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، معتبرا أن تلك الأفعال هي "جرائم حرب".