شكرا لمتابعة خبر عن صور للمنازل المتضررة جراء اعتراض صاروخ باليستي تجاه الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثقت مجموعة من الصور الأضرار التي تعرض لها عدد من المنازل بحي ضاحية الدمام، إثر تناثر الشظايا جراء اعتراض الدفاعات الجوية السعودية لصاروخ باليستي تجاه المنطقة الشرقية.

وكان العميد تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، أعلن أن عملية الاعتراض تسببت في تناثر الشظايا على حي ضاحية الدمام، ونتج عن ذلك إصابة طفلين وتضرر 14 منزلاً سكنياً بأضرار خفيفة.

يذكر أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت أمس السبت، 3 صواريخ باليستية و3 طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المنطقة الشرقية، جازان، ونجران.