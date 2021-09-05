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أول لقطات للحي الذي تم فيه اعتراض الهجوم العدائي الباليستي بالدمام

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الرياض - محمد عبدالله - نشرت «العربية» لقطات حية من داخل حي ضاحية الملك فهد في مدينة الدمام  والذي شهد اعتراض الهجوم العدائي الباليستي.

وبحسب مراسل «العربية» سمع سكان حي ضاحية الملك فهد دوي انفجار في حدود الساعة التاسعة والنصف أمس السبت.

والمنطقة الشرقية تحتضن عددًا من المنشآت الحيوية المهمة ليس فقط على مستوى ولا على المستوى الإقليمي بل حتى على المستوى الدولي.

وتعزز قوات الدفاع السعودية قدراتها بشكل مستمر سواء الأرضية أو الجوية.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس السبت، اعتراض وإحباط هجوم باليستي عدائي باتجاه المنطقة الشرقية.

وقال التحالف، في بيان صادر عنه إن تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران عدائي وهمجي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد التحالف، أنه يتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين من المسيِّرات المفخخة الحوثية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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