عاجل | الذكور يفوقون الإناث بطوارئ مستشفيات السعودية

المراجعون السعوديون حسب المناطق
الرياض
627.895
547.512
الذكور
الإناث
مدينة مكة
65.889
55.732
جدة
179.768
145.003
المدينه المنوره
378.429
354.830
القصيم
331.133
350.875
الحدود الشمالية
111.209
99.982
جازان
441.182
369.081
نجران
195.663
186.361
الباحة
119.456
113.898
الجوف
99.269
116.701
الشرقية
124.164
84.738
تبوك
50.647
40.773
عسير
340.059
14.077
حائل
227.663
240.757
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