تصدر الذكور السعوديون، أعداد مراجعي مستشفيات وزارة الصحة خلال 2020، بـ 4.173.184 مراجعا، والمقيمون 740.752 ألفا، فيما بلغ عدد الإناث المراجعات السعوديات 3.173.184 مقابل 426.571 ألف مراجعة مقيمة. المراجعون السعوديون حسب المناطق الرياض 627.895 547.512 الذكور الإناث مدينة مكة 65.889 55.732 جدة 179.768 145.003 المدينه المنوره 378.429 354.830 القصيم 331.133 350.875 الحدود الشمالية 111.209 99.982 جازان 441.182 369.081 نجران 195.663 186.361 الباحة 119.456 113.898 الجوف 99.269 116.701 الشرقية 124.164 84.738 تبوك 50.647 40.773 عسير 340.059 14.077 حائل 227.663 240.757



كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | الذكور يفوقون الإناث بطوارئ مستشفيات السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.