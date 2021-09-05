محمد الفلاح - رويترز: منشآت أرامكو لم تتأثر بالهجوم الصاروخي

الأحد 5 سبتمبر 2021

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن منشآت شركة "أرامكو" السعودية، لم تتأثر بالهجوم الصاروخي الباليستي الذي نفذته ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الشرقية للمملكة.



وكان التحالف العربي، قال إنه اعترض وأحبط هجوما باليستيا باتجاه المنطقة الشرقية الغنية بالنفط في المملكة، السبت.

وفي وقت لاحق، أعلنت قوات التحالف العربي عن "اعتراض وتدمير صاروخ بالستي باتجاه نجران" جنوب المملكة.