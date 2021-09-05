شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مقترحات تعظم الاستفادة من 15 جسرا معلقا بحاضرة الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت اللجنة الفنية بالمجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية 6 مقترحات لتحفيز المواطنين على استخدام الجسور المعلقة والحديثة في حاضرة الدمام، وذلك ضمن الزيارات الميدانية، التي تنفذها اللجنة، بحضور رئيس المجلس عبدالهادي الشمري.

تجويد الخدمات

وذكر رئيس المجلس البلدي، أن المجلس نفذ الجولة بمشاركة رئيس اللجنة الفنية م. هاني الفوزان، وأعضاء المجلس، عبدالعزيز الخضير، وعوض المطيري، وعلي الأطرش، ومحمد الشريوي، من أمانة المنطقة، وتم الوقوف على الجسور والنظر فيها وتدوين الملاحظات، التي ستدرس من قبل اللجان المختصة في أمانة المنطقة، لافتا إلى أن المجلس بكل أعضائه ولجانه يحرص على المشاركة في الميدان والعمل بشكل مستمر من أجل متابعة المشاريع ووضع المقترحات، التي ترفع من مستوى الخدمات للمواطنين والمقيمين وتجويدها بما يتناسب مع الخطط والرؤى، التي وضعت من أجلها.

تشجيع المستفيدين

وأوضح م. الفوزان أنه نتج عن الزيارة ملاحظات تشترك فيها كل الجسور وهو أنها بحاجة إلى تكييف كي تشجع أفراد المجتمع لاستخدامها والاستفادة منها، خاصة أن جو المنطقة والمملكة بشكل عام يتسم بالحرارة، ويجب أن تكون مغلقة حتى لا يدخلها الهواء الحار، وتفعيل المصاعد فيها كي تكون متاحة خدمةً لكبار السن وذوي الإعاقة ممن لا يستطيعون المشي، ويجب أن تقوم الجهات المعنية بتشجيع المستفيدين بأهمية استخدامها لأنها تحفظ الفرد من خطر عبور الطريق بشكل خاطئ، وأن توضح الفائدة من وجودها كي يتم استخدامها بالشكل السليم والمطلوب، وتؤدي الدور الذي وجدت من أجله، وأن تدعم بإرشادات الدخول والخروج.

ثقافة المشي

وأضاف إنه يمكن استخدام هذه الجسور للدعاية والإعلان وكذلك الاستثمار، وأن تزود بالإرشادات المرورية، التي توضح الارتفاع وغيرها من الإرشادات ومن الأمور المهمة أيضا هي النظافة لتشجيع المشاة لأهمية استخدامها، ويبلغ عدد الجسور في الحاضرة قرابة 15 جسراً، ودعا الفوزان إلى أهمية اتباع ثقافة المشي، التي لها أثرها على الفرد وعدم عبور الشارع، حيث تم وضع خطوط المشاة والالتزام بها واعتماد الجسور كنقاط للعبور بدلا من الشارع، لأنها ما وجدت إلا بهدف فيجب الاستفادة منها من أجل أن يكون المستفيد في مأمن من خطر الوقوع في حادث لا قدر الله.