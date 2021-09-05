شكرا لقرائتكم خبر عن حفر الباطن.. 6 مراحل لمشروع «التصريف» والانتهاء أبريل 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت نسبة الإنجاز في أعمال مشروع تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول بمحافظة حفر الباطن، إلى نسب متقدمة في كل مرحلة، في ظل العمل المتواصل على مدار الـ 24 ساعة مع وجود خطة طوارئ في المحافظة والمراكز التابعة لها.

اشتراطات فنية

وقال أمين أمانة حفر الباطن م. خلف العتيبي، إن تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول مشكلة تؤرق المواطن والمسؤول في عدد من مناطق المملكة ومحافظاتها، ومن ضمنها حفر الباطن التي تقع في ملتقى أودية كبيرة، لذا تم الانتهاء سابقا من دراسة تصريف السيول وأخطارها في المحافظة، باعتماد عدة مراحل رئيسية لمشروعات تصريف السيول متمثلة في سد حوض النايفية، وادي فليج الجنوبي، إنشاء سدين، وإنشاء قنوات تصريف مياه الأمطار، والتنسيق المباشر مع جميع الجهات ذات العلاقة، لإنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المحدد له بأفضل المواصفات والاشتراطات الفنية الخاصة به.

حي النايفية

وكشفت الأمانة عن عملها على مشروع بـ 6 مراحل لتصريف مياه الأمطار، هي: المرحلة الأولى «سد حوض حي النايفية»، وهو عبارة عن سد بطول كلي يبلغ ٨٦٧٦ مترا طوليا، والذي تبلغ قيمته 97.518.461 ريالا، والذي سيتم الانتهاء منه بتاريخ 20 /5/ 1443هـ، ويوجد خندقان لتجميع المياه التي يتم حجزها، وتبلغ السعة التخزينية حوالي ٧.٥٠٠.٠٠٠ متر مكعب من المياه.

فليج الجنوبيوتشمل المرحلة الثانية «وادي فليج الجنوبي» بطول 14 كم، بقيمة 128.718.450 ريالا، وينتهي المشروع بتاريخ 22 /3/ 1443 هـ، وهي عبارة عن قناة مكشوفة بطول ١٤ كم على امتداد وادي فليج الجنوبي لتجميع المياه إلى بحيرة التخزين، إضافة إلى عبارات صندوقية على الطرق التي تعبر الوادي وعددها ٩ عبارات، ويتضمن المشروع أيضا خط تصريف من العبارات الأنبوبية الخرسانية من طريق الملك فيصل إلى وادي فليج.

خنادق مكشوفة

وتنتهي المرحلة الثالثة «وادي فليج الشمالي الغربي» بطول 10 كم، وبقيمة 89.977.650 ريالا، بتاريخ 4/4/ 1443هـ، وهي عبارة عن سدين يتكونان من حاجز ترابي يتم تغليفه من جهة باطن السد بطبقة خرسانة مسلحة، ومن جهة خارج السد بطبقة تكسية حجرية مبنية بالمونة الأسمنتية، ويحتوي على بوابات وخنادق مكشوفة لتجميع المياه.

غرف تفتيش

وتبلغ تكلفة المرحلة الرابعة «قنوات تصريف مياه الأمطار داخل مدينة حفر الباطن» بطول 2440 مترا طوليا، 541.098.167 ريالا، وسيتم الانتهاء من المشروع بتاريخ 29 /8 /1443هـ، ويحتوي على قنوات صندوقية خرسانية مسلحة بطول كلي يبلغ ٢٣٤٤٠ مترا طوليا، بمشتملاتها من مصائد أمطار وغرف تفتيش، وقنوات مفتوحة بطول ١٩٥ مترا طوليا، إضافة إلى خطوط أنابيب من الفايبر جلاس بأقطار مختلفة.

بحيرة صناعية

وتضم المرحلة الخامسة «سد الهليباء»، ويعمل على احتجاز جزء من مياه وادي الباطن مستقبلا بالإضافة لسد النايفي، فيما تشمل المرحلة السادسة «بحيرة المصب وقناة المغيض»، بطول 10 كم، وتعمل على تجميع مياه المراحل الخمس وتصريف الفائض منها باتجاه شط العرب بعيدا عن المدينة دون حدوث ارتداد، وهو عبارة عن تجميع للمياه في بحيرة صناعية حجمها حوالي ١٥ مليون متر مكعب من جميع المراحل السابقة، وتحتوي على قناة لتصريف الفائض باتجاه شط العرب.