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اعتراض هجوم «باليستي» باتجاه المنطقة الشرقية

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الدمام - شريف احمد - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وإحباط هجوم بصاروخ باليستي عدائي، أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية، باتجاه المنطقة الشرقية، إضافة إلى صد باليستي آخر أطلق باتجاه نجران.

وأضاف التحالف إن الدفاعات الجوية، تمكنت من اعتراض وتدمير 3 مسيرات حوثية مفخخة، أطلقت باتجاه المملكة. وقال التحالف إن التصعيد الحوثي عدائي وهمجي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدا اتخاذه إجراءات صارمة لحماية المدنيين من المسيرات المفخخة الحوثية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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