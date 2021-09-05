شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراض هجوم «باليستي» باتجاه المنطقة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وإحباط هجوم بصاروخ باليستي عدائي، أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية، باتجاه المنطقة الشرقية، إضافة إلى صد باليستي آخر أطلق باتجاه نجران.

وأضاف التحالف إن الدفاعات الجوية، تمكنت من اعتراض وتدمير 3 مسيرات حوثية مفخخة، أطلقت باتجاه المملكة. وقال التحالف إن التصعيد الحوثي عدائي وهمجي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدا اتخاذه إجراءات صارمة لحماية المدنيين من المسيرات المفخخة الحوثية.