شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 170 كيلوجراما من الأسماك المحظورة بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية مركز أبحاث الثروة السمكية وبالتعاون مع شرطة محافظة القطيف، أمس، عملية تفتيش مفاجئة على سوق الأسماك المركزي بمحافظة القطيف لمعاينة الأسماك المحظور صيدها «صغيرة الحجم»، أسفرت عن مصادرة وإتلاف «170» كيلوجراما من الأسماك من أنواع «الهامور والصافي والقرقفان».

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة م. عامر المطيري، أن الحملة تأتي ضمن جهود الفرع في المحافظة على مخزون الأسماك على سواحل المنطقة، بالمحافظة على الأسماك صغيرة الحجم.

وأكد مدير عام مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف م. وليد الشويرد، أنه يجب على الصيادين إرجاع المصيد من صغار الأسماك إلى البحر مرة أخرى للمحافظة على المخزون السمكي واستغلاله بشكل يضمن استدامته للأجيال القادمة.

وأكد عضو جمعية الصيادين بالشرقية والصياد بفرضة القطيف، رضا الفردان، وجود تجاوزات كثيرة، ومنها وجود سمك الصافي في الأسواق رغم الحظر، وسمك «البالول»، وقال إن تلك التجاوزات تضر البيئة البحرية وتؤثر سلبا على الثروة السمكية، واقتصاد الوطن والناتج القومي.