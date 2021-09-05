شكرا لقرائتكم خبر عن تثقيف 30 مستفيدة من الضمان «اقتصاديا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت جمعية تنمية وتأهيل الفتيات بالمنطقة الشرقية «أفق»، مشروع «مران» بنسخته الثالثة، الذي تضمن عددا من الدورات التدريبية، وورش عمل تطبيقية، وتطبيقا ميدانيا لمستفيدات الضمان الاجتماعي وذوات الدخل المحدود، سعيا لتأهيلهن وإكسابهن المهارات الأساسية في بيئة العمل.

ويستهدف المشروع الذي أقيم عبر الاتصال المرئي لمدة ٣ أسابيع على التوالي، المساهمة في رفع المستوى الاقتصادي لمستفيدات الضمان الاجتماعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لذوات الدخل المحدود وتأهيلهن في الجانب المهني، وتعزيز دورهن في المجتمع وتنمية مهاراتهن، ورفع كفاءتهن في التعامل داخل بيئة العمل. وبلغ عدد الدورات التدريبية التي أقيمت ضمن المشروع ٦ دورات تدريبية بواقع ٥٦ ساعة تدريبية، بالإضافة إلى التطبيق الميداني بواقع ٦٠ ساعة تطبيقية، فيما بلغ عدد المتدربات 30 متدربة.

وأكدت رئيس مجلس إدارة الجمعية د. سعاد الدريويش، أن الجمعية حققت نجاحات كبيرة في ميدان العمل الخيري من خلال التميز في البرامج والأنشطة المتوافقة مع رؤية المملكة 2030، مشيرة إلى أن جميع مشاريع أفق تنطلق من دراسة الاحتياج الفعلي للمستفيدات.