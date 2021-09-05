شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة دعامة في الوريد التاجي الرئيسي بالقلب لخمسينية في مواساة الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بفضل الله وتوفيقه، نجح الفريق الطبي في مستشفى المواساة بالدمام في زراعة دعامة في الوريد التاجي لمريضة تبلغ من العمر 56 عاما، وتعاني الداء السكري من النوع الثاني وارتفاعا في ضغط الدم ونسبة الدهون فيه، مع قصور شديد بالشرايين التاجية.

وكانت المريضة قد أجرت عملية قلب مفتوح وزراعة شرايين منذ 16 عاما، إلا أن الشرايين التي تمت زراعتها سابقا تأثرت بالأمراض المصاحبة وحدث انسداد مزمن بها، وتم عمل العديد من المحاولات لفتح الانسداد بالشرايين الأصلية والمزروعة عن طريق القسطرة الشريانية، إلا أنها باءت كلها بالفشل.

ومع أن المريضة مستمرة في العلاج الدوائي المكثف، فإنها ما زالت تعاني ذبحات صدرية غير مستقرة وآلاما شديدة ومتكررة بالصدر مع أبسط مجهود بدني، والذي بدوره أثر على حياتها الطبيعية وأعاق كثيرا من نشاطاتها اليومية.

وبعد مراجعتها مستشفى المواساة بالدمام وعمل الكشف الطبي والفحوصات والتحاليل اللازمة، قام الدكتور أحمد طه رئيس فريق كهرباء القلب بزراعة دعامة لتضييق الوريد التاجي الرئيسي في القلب، باستخدام القسطرة القلبية تحت المخدر الموضعي، تعمل على زيادة الضغط في الوريد الرئيسي في القلب، مما يؤدي إلى زيادة في مساحة الشعيرات الدموية التي تغذي عضلة القلب، مما يقلل من أعراض الذبحة الصدرية وآلام الصدر المصاحبة لقصور الشرايين التاجية.

وبعد العملية تحسنت حالة المريضة بحمد الله، وتم السماح لها بالخروج بالمستشفى بعد التأكد من استقرار حالتها الصحية لتمارس حياتها اليومية بشكل طبيعي.

يذكر أن هذا النوع من العمليات يعتبر الأكثر تقدما، ويتماشى مع رؤية شركة المواساة للخدمات الطبية في استقطاب الكفاءات والتخصصات الطبية الدقيقة مع توفير أحدث التقنيات والتجهيزات الطبية.