شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 236 صندقة وحوشا مخالفا في شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت بلدية غرب الدمام ممثلة بإدارة المراقبة والنظافة، وبالتعاون مع الجهات الأمنية 236 صندقة وحوشا مخالفا للأنظمة خلال شهر، وذلك ضمن أعمال تحسين المشهد الحضري، ومعالجة التشوهات البصرية.

تشوه بصري

وأكد مواطنون، أن المخيمات العشوائية والصنادق والأحواش من الظواهر السلبية التي يجب إزالتها والقضاء عليها، خصوصا وأنها تسبب مضايقة على مرتادي وعشاق المناطق البرية خصوصا في فصل الشتاء، لافتين إلى أنها تأخذ مساحات كبيرة، وأن وجودها يعد منظرا غير حضاري، ويعتبر أحد أسباب التشوه البصري، وهو ما لا يتناسب مع المنطقة الشرقية التي تعد منطقة سياحية يجب أن تتجمل بأبهى صورة.

تكاتف الجميع

وأوضح المواطن محمد الشهراني أن مدينة الدمام تعد وجهة سياحية يجب على الجميع التكاتف لتظهر في أبهى حلة وأجمل منظر، مبينا أن أصحاب المخيمات لا يكتفون بالمساحة المحددة للمخيم فقط بل يمتدون إلى مساحات كبيرة ويأخذون أغلب مناطق التنزه الجميلة، ويحرمون العوائل والأهالي من الاستماع بأجواء فصل الشتاء الجميلة خصوصا مع كثرة مرتادي الأماكن البرية والراغبين في التنزه فيها، وطالب بضرورة تكثيف الحملات في جميع المناطق البرية في الدمام وإزالة أي مخيمات عشوائية وتغريم أصحابها، مع تحديد مناطق برية توضع بها المخيمات بشكل منظم وتكون تحت رقابة البلدية كما هو الحال على طريق المطار.

خطوة إيجابية

وأشار المواطن علي عسيري إلى أن إزالة المخيمات العشوائية خطوة إيجابية في سبيل إزالة ما يسيء للذوق العام، ويتسبب في تلوث بصري، مبينا أن وجود المخيمات المخالفة يضيق المجال على المتنزهين سواء المقيمين في المنطقة أو القادمين من خارجها، خصوصا وأن أغلبها توجد في مدخل الدمام على طريق المطار، مقترحا بتحديد أماكن مخصصة يوجد بها مخيمات للإيجار على المدى البعيد بسعر مناسب ويوجد فيها جميع أغراض الترفيه من دبابات وألعاب للأطفال وجميع وسائل الترفيه حتى تكون وجهة يقصدها الجميع بكل سهولة وبتنظيم عالٍ.

تقديم إلكتروني

وقال المواطن عبدالعزيز بن محمد: إن وجود المخيمات بشكل عشوائي يعتبر منظرا غير حضاري يشوه المنظر الجمالي للمنطقة بشكل عام، وكذلك يضايق الراغبين في التنزه في البر خصوصا خلال فصل الشتاء للتمتع بالأجواء الجميلة، مبينا أن أغلب المخيمات تأخذ مساحات كبيرة من الأراضي ولا تترك أماكن للمتنزهين، مشيدا بالخطوة التي اتخذتها البلدية بخصوص التقديم الإلكتروني لمن يرغب في استئجار مساحة مخيم، مطالبا بضرورة تكثيف الحملات لإزالة جميع المخيمات العشوائية وعدم ترك أي مجال لهم.