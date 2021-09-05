شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك فيصل تفوز بجائزة «بلاكبورد» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت جامعة الملك فيصل على جائزة بلاكبورد «Blackboard» لفئة التميز في تمكين التعليم من خلال منصة بلاكبورد التعليمية للعام 2021، وتُمنح الجائزة تقديرًا للشركاء الاستثنائيين، الذين أظهروا مساهمة مثالية في مجال التعليم حول العالم، والذين تم الاعتراف بعملهم كمساهمة مهمة ونموذجية.

وأكد رئيس الجامعة د. محمد العوهلي حرص الجامعة على مواصلة الاستثمار في التعليم والتدريب في ظل دعم القيادة الرشيدة -أعزها الله-، وتوجيهات مقام وزارة التعليم، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، مبينًا أن هذا الإنجاز يأتي توثيقًا لجهود الجامعة وخبرتها على مدى 12 عامًا في مجال مواكبة التطورات التعليمية المدعمة باستخدام التقنيات الحديثة، ووجود خطة إستراتيجية واضحة لتطوير إمكانات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد تواكب المستجدات التقنية، إلى جانب تعزيز الخبرة الطويلة المكتسبة، واستثمارها.