شكرا لقرائتكم خبر عن بطول نصف متر ووزن 2 كجم.. فريق جراحي بمستشفى د. سليمان الحبيب يستأصل ورما نادرا منتشرا في بطن «ستينية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق جراحي بمستشفى د. سليمان الحبيب بالسويدي، في علاج سيدة سعودية تبلغ من العمر 62 عاما، تعاني من انتفاخ شديد بالبطن تصاحبه آلام حادة، بالإضافة إلى تضيق بالتنفس واحتقان الرئتين نتيجة وجود ورم نادر جدا منتشر في البطن.

ذكر ذلك الدكتور عوض الله مطر استشاري ورئيس قسم الجراحة العامة بالمستشفى الحاصل على الزمالة الأمريكية، الذي أضاف إن المريضة راجعت المستشفى وهي في حالة طبية متأخرة، وعلى الفور تم إخضاعها لعدد من الفحوصات الدقيقة، تشمل التحاليل المخبرية والأشعة المقطعية CT Scan والرنين المغناطيسي MRI، إذ أبانت تلك النتائج وجود ورم مخاطي بالزائدة الدودية منتشر في كامل البطن بطول 50 سم، الأمر الذي تسبب في حدوث استسقاء هلامي والشعور بالأعراض السابق ذكرها.

وتابع الدكتور عوض الله بقوله: على الفور شكلنا فريقا جراحيا متخصصا من استشاريي الجراحة العامة والجهاز الهضمي والتخدير لدراسة الحلول الجراحية وخطوات العلاج، مشيرا إلى أنهم وضعوا خطة علاجية تقتضي سرعة إجراء عملية جراحية لإزالة الورم، والحيلولة دون حدوث أية مضاعفات قد تنجم عنه مثل تليف الأنسجة، الأمر الذي يعوق عملية الهضم ويؤثر سلبا على القولون والأمعاء الدقيقة.

مضيفا إنه تم تجهيز المريضة لإجراء جراحة دقيقة تم فيها استئصال الورم، وسحب 5 لترات من السائل المخاطي الهلامي داخل البطن، بالإضافة إلى استئصال الجانب الأيمن من القولون والطحال. وفي ختام حديثه، قال الدكتور عوض الله مطر: إن التعامل مع تلك الأورام يتطلب دقة بالغة في التشخيص مع وجود فريق مؤهل وذي خبرة كبيرة، خاصة أن منطقة البطن توجد بها كمية كبيرة من الأعصاب والأوعية الدموية.