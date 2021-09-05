شكرا لقرائتكم خبر عن تنطلق اليوم.. 4 أيام لاختبار مهارات طلبة الابتدائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنطلق اليوم الأحد، اختبارات تعزيز مهارات ومعارف الطلبة في مجالات اللغة العربية والعلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية، والتي تستهدف الطلاب من الصف الثاني الابتدائي وحتى السنة الأولى المشتركة «الأول ثانوي».

وتبدأ اختبارات المرحلة الابتدائية من اليوم الأحد وحتى الأربعاء المقبل، في حين تبدأ اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية مطلع الأسبوع القادم 5 – 8 من شهر صفر، عبر منصة «اختبار»، من خلال أسئلة موضوعية وتصحيح آلي لدى الوزارة.

وتهدف الاختبارات إلى تحفيز الطلبة لإتقان وتعزيز مهارات المواد المستهدفة، وتشخيص وتحليل نواحي القوة، ومكامن الضعف لدى الطلبة، ومعرفة مدى امتلاكهم المهارات والمعارف الأساسية، وتوفير بيانات تسهم في دعم اتخاذ القرار على مستوى المدرسة ومكتب التعليم والإدارة التعليمية وقطاعات الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن الاختبارات تعد أمرا أساسيا لتحسين العملية التدريسية، ويقدم للمعلم من خلال هذه التقييمات معلومات عن تحصيل كل طالب من أجل اتخاذ قرارات تعليمية مهمة، لتحديد ما يعرفه الطلبة وما يمكنهم تأديته، من أجل التعرف على احتياجاتهم وتشخيص جوانب قوتهم وضعفهم، ووضع خطط تدريسية لتعزيز مهاراتهم.

وتسعى الوزارة إلى تطبيق أدوات قياس ذات مصداقية عالية لتقديم أدق النتائج لرسم الخطط التحسينية لأداء الطلبة، وتقديم التغذية الراجعة لإدارات التعليم ولمكاتب التعليم وللمدارس ولقطاعات الوزارة، بما يحقق جودة الأداء، حيث حرصت وكالة الوزارة للتعليم العام على بناء اختبارات لتعزيز ودعم مهارات الطلبة في اللغة العربية والعلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية، وتطبيقها على جميع الطلبة في مدارس المملكة كافة، والتي تركز على المعرفة والمهارات الأساسية في المواد المستهدفة في العام الدراسي السابق، وفي ضوء ذلك قامت إدارة قياس التحصيل المعرفي بإعداد هذا الدليل ليكون مرجعا عمليا لتطبيق اختبارات تعزيز المهارات في مدارس التعليم العام والأهلي، وليتمكن من خلاله القائمون على تطبيق الاختبار من تنظيم أعمالهم وفق التعليمات المدرجة، بما يحقق التكامل ويضمن جودة التطبيق وتحقيق الأهداف المنشودة.