شكرا لقرائتكم خبر عن كوكب الزهرة يقترن بالسماك الأعزل.. اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يقترن كوكب الزهرة رمز الجمال بنجم السماك الأعزل بالأفق الجنوبي الغربي في حدث يشاهده، سكان الوطن العربي اليوم الأحد 5 سبتمبر 2021.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة م.ماجد أبو زاهرة، أن الزهرة سيظهر أولاً بعد حوالي 45 دقيقة أو قبل ذلك من غروب الشمس، مشيراً إلى أنه ألمع كوكب وأكثر إشراقًا من السماك الأعزل، ومع التعمق نحو ظلمة الليل سيظهر السماك الأعزل بالقرب من كوكب الزهرة، وسيكون الثنائي مرئيًا للعين المجردة بعد حوالي 60 دقيقة من غروب الشمس وسيفصل.

وقال: «السماك الأعزل ألمع نجم في كوكبة العذراء ويعد أحد نجوم الصيف في النصف الشمالي للأرض، وعلى الرغم من أنه يظهر كنقطة واحدة من الضوء، لكنه في حقيقته نظام نجمي ثنائي يبعد حوالي 240 سنة ضوئية من نظامنا الشمسي».

وأفاد أبو زاهرة أنه بالنسبة للقاطنين في خطوط العرض الشمالية البعيدة، فإن الزهرة والسماك الأعزل سيتبعان الشمس تحت الأفق بعد وقت قصير من غروبها، أما بالنسبة لأولئك في خطوط العرض الجنوبية ستطول مدة بقاء الكوكب والنجم فوق الأفق بعد حلول ظلمة الليل.