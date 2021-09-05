شكرا لقرائتكم خبر عن 3758 مستفيداً من تخصصي أسنان حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم مركز طب الأسنان التخصصي بحفر الباطن خدماته العلاجية لـ 3,758 مراجعًا ومراجعة خلال أغسطس لعام 2021م. وأوضحت صحة حفر الباطن أن عدد مراجعي عيادة جراحة الوجه والفكين بلغ 820 مراجعاً، ولعيادة جراحة اللثة 58 مراجعاً، فيما بلغ عدد مراجعي عيادة التركيبات 668 مراجعاً، وعدد المستفيدين من عيادة علاج جذور وعصب الأسنان 429 مراجعاً، واستفاد 361 طفلاً من عيادة طب أسنان الأطفال، وتمت متابعة 400 مراجع في عيادة تقويم الأسنان، فيما بلغ عدد مراجعي قسم صحة الفم والأسنان 211 مراجعاً، ليصل عدد مراجعي عيادة علاج تحفظي 265، كما قدمت الخدمة لـ 540 من مراجعي الكشف البصري. وتؤكد صحة حفر الباطن حرصها الدائم على تقديم خدمات الرعاية الصحية في تخصصات طب الأسنان، وتوفير الكوادر الطبية لضمان استفادتهم من خدمات المركز بكل يسر وسهولة.