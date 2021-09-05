شكرا لقرائتكم خبر عن المتحور «مو» قيد المراقبة.. ولا إصابات بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مصدر بوزارة الصحة لـ ”الخليج 365” أن متحور «مو» تحت المراقبة بالمملكة، وذلك ضمن 5 متحورات أخرى من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ولم يتضح أثره بعد من حيث سرعة الانتشار أو الشدة أو مقاومة اللقاحات، مشيرا إلى عدم رصده في المملكة حتى الآن.

مقاومة اللقاحات

وأضاف: إن متحور «مو» رصد لأول مرة في يناير 2021 في أمريكا الجنوبية وأدرجته منظمة الصحة العالمية تحت المراقبة، مشيرا إلى وجود قائمتين للمتحورات، الأولى: مثيرة للقلق من حيث الانتشار والشدة ومقاومة اللقاحات، وهي 4 متحورات «ألفا، بيتا، جاما ودلتا». ولفت إلى أن «دلتا» هو السائد الآن في العالم وسحب البساط من كل المتحورات الأخرى.

معلومات محدودة

من جهتها قالت استشارية الأمراض المعدية د. حوراء البيات: إن المتحور الجديد «مو - Mu» تم اكتشافه في كولومبيا، ورغم بدء انتشاره، إلا أن المعلومات، حوله، لا تزال محدودة، من حيث سرعة الانتشار أو الخطورة، وكذلك فاعلية اللقاحات بأنواعها نحوه.

وأوضحت أن منظمة الصحة العالمية تسعى لتوفير اللقاحات لجميع الدول، كخطوة لتقليل فرصة ظهور المتحورات، ومازالت الدراسات جارية للكشف عن طبيعة هذا المتحور الجديد ومدى خطورته.

طفرات جينية

وذكر طبيب زمالة الأمراض المعدية بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض د. عليان آل عليان: أن متحور «مو» يحتوي على طفرات يمكن أن تشير إلى خطر مقاومة اللقاح، وذلك حسب ما ذكرته منظمة الصحة العالمية، والمتحور الجديد تصنفه المنظمة على أنه «متغير يجب تتبعه» ولكنه ليس مثيرا للقلق مثل متحورات ألفا ودلتا.

وقال إنه المنظمة رصدته لأول مرة في كولومبيا في يناير 2021، وحاليا تم اكتشاف وجوده في أكثر من 40 دولة في أرجاء العالم، وتشكل نسبة الإصابة به عالميا فقط 1% من إجمالي إصابات كورونا، و39% من الإصابات في دولة كولومبيا.

نتائج مبدئية

وعن الفرق بين متحور «مو» و«دلتا»، قال «العليان» إن الدراسات مازالت قائمة إلى الآن لفهم سلوك هذا المتحور ولكن النتائج المبدئية أثبتت أن لديه القدرة على الانتقال وبشكل سريع جدا، ولكن خطورة هذا المتحور غير واضحة إلى الآن وما زال رصد سلوك هذا المتحور في طور الدراسة.

مستجدات الفيروس

وفي سياق متصل، قالت وزارة الصحة إن متحورات كورونا سريعة الانتشار، وشددت على أهمية تلقي جرعتين من لقاح كورونا للوقاية منها، وأهابت بالجميع استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي أو تطبيق توكلنا للحصول على اللقاح.

وسجلت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة، أمس، 138 حالة مؤكدة، إضافة إلى تعافي 211 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2708 حالات، منها 750 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 545123 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 533843 حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد 7 حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8572 حالة.