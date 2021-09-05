شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 9 آلاف مخالف لأمن الحدود و11 متسترا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 18/ 1/ 1443هـ الموافق 26/ 8/ 2021م حتى 24/ 1/ 1443هـ الموافق 1/ 9/ 2021م، عن ضبط 16638 مخالفا، منهم 5800 مخالف لنظام الإقامة، و9383 لنظام أمن الحدود، و1455 مخالفا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 849 شخصا، 55 % منهم يمنيو الجنسية، و43 % إثيوبيو الجنسية، و2 % جنسيات أخرى، كما تم ضبط 19 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

وتم ضبط 11 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، بينما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 81211 وافدا مخالفا، منهم 69315 رجلا، و11896 امرأة.

وتمت إحالة 63491 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3382 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 9929 مخالفا. وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.