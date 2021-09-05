محمد بن مسعود - الدمام - الولايات المتحدة تسجِّل 157,997 إصابة جديدة و1,415 وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات 39,831,318 حالة والوفيات 644,848 شخصًا سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 157,997 إصابة مؤكدة و1,415 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 39,831,318، فيما بلغ عدد الوفيات 644,848.أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة تسجِّل 157,997 إصابة جديدة و1,415 وفاة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-09-04 سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 157,997 إصابة مؤكدة و1,415 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 39,831,318، فيما بلغ عدد الوفيات 644,848. 04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443 11:20 PM إجمالي الإصابات 39,831,318 حالة والوفيات 644,848 شخصًا إجمالي الإصابات 39,831,318 حالة والوفيات 644,848 شخصًا سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 157,997 إصابة مؤكدة و1,415 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 39,831,318، فيما بلغ عدد الوفيات 644,848. ، الولايات المتحدة تسجِّل 157,997 إصابة جديدة و1,415 وفاة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة تسجِّل 157,997 إصابة جديدة و1,415 وفاة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.