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أمطر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد شباك نظيره الأنصار بسبعة أهداف دون رد، مساء اليوم السبت، في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب نادي الاتحاد، ضمن فترة التوقف الدولية الحالية.
وقاد مدرب الاتحاد الجديد، الروماني كوزمين كونترا، أولى مبارياته بعد توليه المهام الفنية للعميد خلفًا للبرازيلي فابيو كاريلي.
وتناوب على تسجيل السباعية كلٌ من عبدالرحمن العبود وعبد الرحمن اليامي ورومارينيو وعبد العزيز البيشي وعبد العزيز الجبرين وأحمد باحسين وهارون كمارا.
وشهدت المباراة، تصدي الحارس الاتحادي الجديد صالح الوحيمد لركلة جزاء عند الدقيقة 50.الاتحاد الأنصار
في مواجهة ودية .. الاتحاد يكرّم الأنصار بسباعيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-04
أمطر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد شباك نظيره الأنصار بسبعة أهداف دون رد، مساء اليوم السبت، في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب نادي الاتحاد، ضمن فترة التوقف الدولية الحالية.
وقاد مدرب الاتحاد الجديد، الروماني كوزمين كونترا، أولى مبارياته بعد توليه المهام الفنية للعميد خلفًا للبرازيلي فابيو كاريلي.
وتناوب على تسجيل السباعية كلٌ من عبدالرحمن العبود وعبد الرحمن اليامي ورومارينيو وعبد العزيز البيشي وعبد العزيز الجبرين وأحمد باحسين وهارون كمارا.
وشهدت المباراة، تصدي الحارس الاتحادي الجديد صالح الوحيمد لركلة جزاء عند الدقيقة 50.
04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443
11:13 PM
في الظهور الأول للروماني كوزمين
أمطر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد شباك نظيره الأنصار بسبعة أهداف دون رد، مساء اليوم السبت، في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب نادي الاتحاد، ضمن فترة التوقف الدولية الحالية.
وقاد مدرب الاتحاد الجديد، الروماني كوزمين كونترا، أولى مبارياته بعد توليه المهام الفنية للعميد خلفًا للبرازيلي فابيو كاريلي.
وتناوب على تسجيل السباعية كلٌ من عبدالرحمن العبود وعبد الرحمن اليامي ورومارينيو وعبد العزيز البيشي وعبد العزيز الجبرين وأحمد باحسين وهارون كمارا.
وشهدت المباراة، تصدي الحارس الاتحادي الجديد صالح الوحيمد لركلة جزاء عند الدقيقة 50.
، في مواجهة ودية .. الاتحاد يكرّم الأنصار بسباعية ،
المصدر : الخليج 365
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