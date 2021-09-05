محمد بن مسعود - الدمام - شدَّدت عن حق المملكة فيما تتخذه من خطوات ضد هذه الاعتداءات الإرهابية ‏دانت جمهورية ‎جيبوتي بشدة الاعتداءات الباليستية وبالمسيَّرات، التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية باستهداف المنطقة الشرقية، وكذلك نجران وجازان. وعبَّر ضياء الدين بامخرمة، سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة، عن حق المملكة فيما تتخذه من خطوات ضد هذه الاعتداءات الإرهابية، مؤكدًا أن ما تتخذه المملكة متوافق مع القانون والأعراف الدولية. قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة صاروخ باليستي صواريخ باليستية

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443 12:48 AM شدَّدت عن حق المملكة فيما تتخذه من خطوات ضد هذه الاعتداءات الإرهابية جيبوتي تدين استهداف ميليشيا "الحوثي" المدنيين والأعيان المدنية في جيبوتي تدين استهداف ميليشيا "الحوثي" المدنيين والأعيان المدنية في السعودية ‏دانت جمهورية ‎جيبوتي بشدة الاعتداءات الباليستية وبالمسيَّرات، التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية باستهداف المنطقة الشرقية، وكذلك نجران وجازان. وعبَّر ضياء الدين بامخرمة، سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة، عن حق المملكة فيما تتخذه من خطوات ضد هذه الاعتداءات الإرهابية، مؤكدًا أن ما تتخذه المملكة متوافق مع القانون والأعراف الدولية. الكلمات المفتاحية

، جيبوتي تدين استهداف ميليشيا "الحوثي" المدنيين والأعيان المدنية في السعودية ،

المصدر : الخليج 365

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