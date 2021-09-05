- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
دانت جمهورية جيبوتي بشدة الاعتداءات الباليستية وبالمسيَّرات، التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية باستهداف المنطقة الشرقية، وكذلك نجران وجازان.
وعبَّر ضياء الدين بامخرمة، سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة، عن حق المملكة فيما تتخذه من خطوات ضد هذه الاعتداءات الإرهابية، مؤكدًا أن ما تتخذه المملكة متوافق مع القانون والأعراف الدولية.
قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة صاروخ باليستي صواريخ باليستية
05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443 12:48 AM
شدَّدت عن حق المملكة فيما تتخذه من خطوات ضد هذه الاعتداءات الإرهابيةجيبوتي تدين استهداف ميليشيا "الحوثي" المدنيين والأعيان المدنية في السعودية
دانت جمهورية جيبوتي بشدة الاعتداءات الباليستية وبالمسيَّرات، التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية باستهداف المنطقة الشرقية، وكذلك نجران وجازان.
وعبَّر ضياء الدين بامخرمة، سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة، عن حق المملكة فيما تتخذه من خطوات ضد هذه الاعتداءات الإرهابية، مؤكدًا أن ما تتخذه المملكة متوافق مع القانون والأعراف الدولية.
، جيبوتي تدين استهداف ميليشيا "الحوثي" المدنيين والأعيان المدنية في السعودية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر جيبوتي تدين استهداف ميليشيا "الحوثي" المدنيين والأعيان المدنية في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.