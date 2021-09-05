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جيبوتي تدين استهداف ميليشيا "الحوثي" المدنيين والأعيان المدنية في السعودية

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محمد بن مسعود - الدمام - شدَّدت عن حق المملكة فيما تتخذه من خطوات ضد هذه الاعتداءات الإرهابية

‏دانت جمهورية ‎جيبوتي بشدة الاعتداءات الباليستية وبالمسيَّرات، التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية باستهداف المنطقة الشرقية، وكذلك نجران وجازان.

وعبَّر ضياء الدين بامخرمة، سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة، عن حق المملكة فيما تتخذه من خطوات ضد هذه الاعتداءات الإرهابية، مؤكدًا أن ما تتخذه المملكة متوافق مع القانون والأعراف الدولية.

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05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443 12:48 AM

شدَّدت عن حق المملكة فيما تتخذه من خطوات ضد هذه الاعتداءات الإرهابية

جيبوتي تدين استهداف ميليشيا "الحوثي" المدنيين والأعيان المدنية في
وكالة الأنباء السعودية (واس)

‏دانت جمهورية ‎جيبوتي بشدة الاعتداءات الباليستية وبالمسيَّرات، التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية باستهداف المنطقة الشرقية، وكذلك نجران وجازان.

وعبَّر ضياء الدين بامخرمة، سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة، عن حق المملكة فيما تتخذه من خطوات ضد هذه الاعتداءات الإرهابية، مؤكدًا أن ما تتخذه المملكة متوافق مع القانون والأعراف الدولية.

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، جيبوتي تدين استهداف ميليشيا "الحوثي" المدنيين والأعيان المدنية في السعودية ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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