، رئيس "البرلمان العربي" يدين هجوم "الحوثي" على المدنيين والمنشآت المدنية باتجاه نجران وجازان والشرقية ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعرب عن تضامنه ووقوفه التام مع السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها

دان عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية طائرات مفخخة بدون طيار بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية بالمنطقة الشرقية ونجران وجازان بالمملكة العربية السعودية، التي تم اعتراضها وتدميرها بنجاح من قِبل قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

وحذَّر رئيس البرلمان العربي من استمرار الأعمال الإرهابية الجبانة لميليشيا الحوثي، التي تعكس إصرارها على مواصلة اعتداءاتها الآثمة على المملكة العربية السعودية، التي تُعد "جرائم حرب"، ورفضها الدعوات الرامية إلى إنهاء الحرب في اليمن والتوصل إلى حل سلمي ينهي معاناة الشعب اليمني.. داعيًا المجتمع الدولي لتحرك عاجل وحاسم ضد ما ترتكبه ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، من جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

البرلمان العربي ميليشيا الحوثي الإرهابية