موجز ”الخليج 365” للسيارات.. أشهر يابانية وبدائل مرسيدس وكواليس تسلا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

تحظى صناعة السيارات اليابانية بثقة في الأسواق العالمية، وقدمت تلك الصناعة العديد من الموديلات التي حققت انتشارا كبيرا.

طرحت مجموعة من شركات السيارات مجموعة متميزة من الموديلات، وصفت بأنها تعد بديلا مثاليا لطراز مرسيدس C300 الباهظ الثمن.

بعد ساعات من إعلان تأجيل طرح شاحنتها المرتقبة"سايبرتراك"، أعلنت تسلا عن خطوة مماثلة لطراز رودستر حتى عام 2023.

تحظى بعض السيارات المستعملة في مصر باهتمام كبير، من قبل شريحة عريضة من المجتمع نظرا لانخفاض أسعارها.