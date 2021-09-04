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اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه جازان

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-04

اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه جازان

التحالف يتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين

متابعات الخليج 365 - جازان

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه جازان.

وأعلن التحالف مساء اليوم اعتراض وإحباط هجوم باليستي عدائي باتجاه المنطقة الشرقية.

تدمير 3 طائرات مسيرة:

كما  أعلن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة ومفخخة أطلقت باتجاه المملكة.

وتابع: نتابع النشاط الحوثي بإطلاق المسيرات المفخخة، ونتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين.

 
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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