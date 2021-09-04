شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-04
اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه جازان
التحالف يتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين
متابعات الخليج 365 - جازان
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه جازان.
وأعلن التحالف مساء اليوم اعتراض وإحباط هجوم باليستي عدائي باتجاه المنطقة الشرقية.
تدمير 3 طائرات مسيرة:
كما أعلن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة ومفخخة أطلقت باتجاه المملكة.
وتابع: نتابع النشاط الحوثي بإطلاق المسيرات المفخخة، ونتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين.
شارك الخبر
المزيد من الأخبار