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خطوات تقديم شكوى انقطاع المياه

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-04

خطوات تقديم شكوى انقطاع المياه

عبر القنوات الرقمية للشركة

متابعات الخليج 365 - الرياض

سلطت شركة المياه الوطنية، اليوم السبت، الضوء على خطوات تقديم شكوى انقطاع المياه عبر القنوات الرقمية.

وقالت الشركة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه يمكن تقديم شكوى انقطاع المياه عبر القنوات الرقمية من خلال الخطوات التالية:

خطوات تقديم الشكوى: 

– تسجيل الدخول عبر القنوات الرقمية.

– اختيار الشكاوى.

– اختيار نوع الشكوى إمداد مياه وتحديد الفئة الفرعية.

– كتابة تفاصيل الشكوى.

– تقديم الطلب.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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