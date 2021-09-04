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شكرا لقرائتكم خطوات تقديم شكوى انقطاع المياه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-04
– تقديم الطلب.
خطوات تقديم شكوى انقطاع المياه
عبر القنوات الرقمية للشركة
متابعات الخليج 365 - الرياض
سلطت شركة المياه الوطنية، اليوم السبت، الضوء على خطوات تقديم شكوى انقطاع المياه عبر القنوات الرقمية.
وقالت الشركة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه يمكن تقديم شكوى انقطاع المياه عبر القنوات الرقمية من خلال الخطوات التالية:
خطوات تقديم الشكوى:
– تسجيل الدخول عبر القنوات الرقمية.
– اختيار الشكاوى.
– اختيار نوع الشكوى إمداد مياه وتحديد الفئة الفرعية.
– كتابة تفاصيل الشكوى.
– تقديم الطلب.
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