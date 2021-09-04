الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

سلطت شركة المياه الوطنية، اليوم السبت، الضوء على خطوات تقديم شكوى انقطاع المياه عبر القنوات الرقمية.

وقالت الشركة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه يمكن تقديم شكوى انقطاع المياه عبر القنوات الرقمية من خلال الخطوات التالية:

خطوات تقديم الشكوى:

– تسجيل الدخول عبر القنوات الرقمية.

– اختيار الشكاوى.

– اختيار نوع الشكوى إمداد مياه وتحديد الفئة الفرعية.

– كتابة تفاصيل الشكوى.

– تقديم الطلب.

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