الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-04

متابعات الخليج 365 - نجران

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه نجران.

استهداف المدنيين:

وأعلن التحالف، قبل قليل، اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة ومفخخة أطلقت باتجاه المملكة.

وأكد التحالف أن التصعيد الحوثي عدائي همجي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وتابع: نتابع النشاط الحوثي بإطلاق المسيرات المفخخة، ونتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين.



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