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اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه نجران

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-04

اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه نجران

التصعيد الحوثي عدائي همجي لاستهداف المدنيين

متابعات الخليج 365 - نجران

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه نجران.

استهداف المدنيين: 

وأعلن التحالف، قبل قليل، اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة ومفخخة أطلقت باتجاه المملكة.

وأكد التحالف أن التصعيد الحوثي عدائي همجي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وتابع: نتابع النشاط الحوثي بإطلاق المسيرات المفخخة، ونتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين.

 
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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