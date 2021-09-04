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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-04
اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه نجران
التصعيد الحوثي عدائي همجي لاستهداف المدنيين
متابعات الخليج 365 - نجران
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه نجران.
استهداف المدنيين:
وأعلن التحالف، قبل قليل، اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة ومفخخة أطلقت باتجاه المملكة.
وأكد التحالف أن التصعيد الحوثي عدائي همجي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وتابع: نتابع النشاط الحوثي بإطلاق المسيرات المفخخة، ونتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين.
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