اخبار السعوديه

رئيس الوزراء العراقي ووزير الداخلية يبحثان تعزيز التعاون الأمني

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر رئيس الوزراء العراقي ووزير الداخلية يبحثان تعزيز التعاون الأمني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - استقبل رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق مصطفى الكاظمي أمس، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، وذلك في رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة بغداد.

ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير لدولته، وتمنياتهما لجمهورية العراق حكومة وشعبا دوام الرقي والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية.

وكان في استقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود لدى وصوله مطار بغداد الدولي خلال زيارته الرسمية، وزير الداخلية العراقي الفريق أول الركن عثمان الغانمي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية العراقية.

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء العراقي ووزير الداخلية يبحثان تعزيز التعاون الأمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا