شكرا لقرائتكم خبر رئيس الوزراء العراقي ووزير الداخلية يبحثان تعزيز التعاون الأمني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق مصطفى الكاظمي أمس، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، وذلك في رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة بغداد.

ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لدولته، وتمنياتهما لجمهورية العراق حكومة وشعبا دوام الرقي والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية.

وكان في استقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود لدى وصوله مطار بغداد الدولي خلال زيارته الرسمية، وزير الداخلية العراقي الفريق أول الركن عثمان الغانمي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية العراقية.