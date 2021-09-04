صدور 26 مليون تصريح للعمرة والصلاة والزيارة

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وبين وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمرة، عبدالرحمن شمس، أن عدد تأشيرات العمرة الصادرة خلال هذا العام بلغت 3500 تأشيرة عمرة من الخارج، في حين وصل منهم 2770 معتمرا إلى المملكة، مشيرا إلى أنه جار استقبال المزيد من طلبات التأشيرات للقدوم إلى الديار المقدسة لأداء العمرة، ولفت إلى أنه سيكون هناك استقبال أكبر لأعداد المعتمرين خلال هذا العام، مضيفا أن هناك محاولة مع الجهات ذات العلاقة من أجل وضع الحلول الممكنة للمسلمين في العالم للوصول إلى المملكة، مؤكدا أن أبواب المملكة مفتوحة أمام المسلمين من جميع أنحاء العالم لأداء العمرة.
في المقابل يتأكد تطبيق «اعتمرنا» من الحالة الصحية لطالب التصريح، وذلك عبر التكامل الالكتروني مع تطبيق «توكلنا» المطور من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف تحقيق المحافظة على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.
- عدد الحسابات المسجلة في تطبيق اعتمرنا: 10 ملايين حساب
- عدد التصاريح الصادرة منذ إطلاق العمرة: 26 مليون تصريح
- عدد التأشيرات الصادرة خلال هذا العام: 3500 تأشيرة
- وصول 2770 معتمرا إلى المملكة
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