شكرا لقرائتكم خبر صدور 26 مليون تصريح للعمرة والصلاة والزيارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين تجاوز إجمالي عدد الحسابات المسجلة في تطبيق «اعتمرنا» 10 ملايين حساب، أوضحت وزارة الحج والعمرة أنه بالتكامل مع تطبيق «توكلنا»، جرى إصدار 26 مليون تصريح منذ إطلاق موسم العمرة وحتى أمس، تنوعت التصاريح الصادرة ما بين عمرة وصلاة في المسجد الحرام وزيارة المسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريفة.

وبين وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمرة، عبدالرحمن شمس، أن عدد تأشيرات العمرة الصادرة خلال هذا العام بلغت 3500 تأشيرة عمرة من الخارج، في حين وصل منهم 2770 معتمرا إلى المملكة، مشيرا إلى أنه جار استقبال المزيد من طلبات التأشيرات للقدوم إلى الديار المقدسة لأداء العمرة، ولفت إلى أنه سيكون هناك استقبال أكبر لأعداد المعتمرين خلال هذا العام، مضيفا أن هناك محاولة مع الجهات ذات العلاقة من أجل وضع الحلول الممكنة للمسلمين في العالم للوصول إلى المملكة، مؤكدا أن أبواب المملكة مفتوحة أمام المسلمين من جميع أنحاء العالم لأداء العمرة.

في المقابل يتأكد تطبيق «اعتمرنا» من الحالة الصحية لطالب التصريح، وذلك عبر التكامل الالكتروني مع تطبيق «توكلنا» المطور من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف تحقيق المحافظة على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

