القبض على مواطن تحرش بالنساء في المدينة المنورة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة المدينة المنورة على مواطن تحرش بالنساء في أحد المرافق العامة بألفاظ وسلوكيات تتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، في بيانه أمس أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، لتحرش شخص بالنساء في أحد المرافق العامة، بألفاظ وسلوكيات تتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.



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