الفيفي مديرا لفرع تجارة مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صدر قرار وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي بتعيين موسى الفيفي مديرا عاما لوزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة. ويعد الفيفي من الكفاءات الإدارية المميزة وتدرج في العديد من المناصب الإدارية.



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