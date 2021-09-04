شكرا لقرائتكم خبر خادم الحرمين يعزي الرئيس الأمريكي في ضحايا إعصار آيدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن في ضحايا إعصار آيدا.

وقال الملك سلمان «علمنا بما تعرضت له عدد من الولايات جراء إعصار آيدا والفيضانات، وما نتج عن ذلك من ضحايا وأضرار بالغة، ونعرب لفخامتكم وللشعب الأمريكي الصديق عن أحر التعازي والمواساة، آملين ألا تروا أي مكروه».

إلى ذلك هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الحاكمين العامين لجمهورية سان مارينو جيان كارلوا فنتوريني وماركو نيكوليني، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدهما.

وأعرب الملك سلمان في برقيتين، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لهما، ولحكومة وشعب جمهورية سان مارينو الصديق اطراد التقدم والازدهار.