ضبط 16,638 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقعت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بـ16.638 مخالفا، خلال الفترة من 26 أغسطس الماضي حتى 1 سبتمبر الحالي في مناطق المملكة كافة. وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة. نتائج الحملات: 1 إجمالي المخالفين المضبوطين في مناطق المملكة 16,638 مخالفا، منهم: 5800 مخالف لنظام الإقامة 9383 مخالفا لنظام أمن الحدود 1455 مخالفا لنظام العمل 2 إجمالي المضبوطين خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 849 شخصا، منهم 55 % يمنيو الجنسية 43 % إثيوبيو الجنسية 2 % جنسيات أخرى ضبط 19 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة 3 ضبط 11 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم 4 إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 81,211 وافدا مخالفا، منهم 69,315 رجلا 11,896 امرأة 5 إحالة 63,491 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر إحالة 3382 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم ترحيل 9929 مخالفا

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