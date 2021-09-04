متحورات كورونا سريعة الانتشار والوقاية في جرعتي اللقاح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات، فيما تماثلت 211 حالة للشفاء. وأوضحت الوزارة أن متحورات كورونا سريعة الانتشار، مشددة على أهمية أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية منها. وأهابت بالجميع استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي أو تطبيق توكلنا للحصول على اللقاح. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة المستجدات.

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