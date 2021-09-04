شكرا لقرائتكم خبر الدراسة عن بعد لأغلب التخصصات الجامعية النظرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بالرغم من إعلان أغلب الجامعات الحكومية والأهلية عبر حساباتها ومواقعها الرسمية، عن استكمال استعداداتها لعودة دراسة الطلاب والطالبات حضوريا، إلا أن طلاب عدد من التخصصات النظرية تلقوا إشعارا من جامعاتهم يفيد بدراستهم عن بعد.

وفي حين كانت الدراسة عن بعد محددة بأسبوعين لبعض الجامعات لحين اكتمال التجهيزات اللازمة، لم يعط طلاب آخرون جدولا زمنيا لعودتهم للدراسة حضوريا، فيما اشترطت الجامعات الدراسة حضوريا للمواد ذات الشق العملي، لا سيما في الكليات الصحية والهندسية ونحوها، وذلك بحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة.

وأوضحت جامعة أم القرى في ردها على استفسار»مكة» حول آلية الدراسة الحضورية، أن هناك دراسة عن بعد لبعض مواد متطلبات الجامعة العامة وبعض متطلبات الكليات، حتى لا نفقد مكتسبات التعليم عن بعد الذي تميزت فيه الجامعة خلال الجائحة.

في حين كان رد الإدارة الإعلامية في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الدمام على الاستفسار نفسه، بأن عدد طلاب الجامعة الذين انتظموا في الدراسة حضوريا يزيد على 30 ألف طالب وطالبة، بتنسيق من اللجنة العليا للعودة الحضورية الآمنة في كليات الجامعة وفروعها في الدمام والجبيل والقطيف، بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الربيش ووكيل الجامعة الدكتور صالح الراشد ووكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتورغازي العتيبي.