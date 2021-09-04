- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
محمد بن مسعود - الدمام - تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على نظيره "الكويت الكويتي" بهدفين نظيفين؛ وذلك في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء أمس السبت، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن تحضيرات الفريقين لمنافسات الموسم الرياضي 2021 / 2022م.
أحرز ثنائية الهلال كلٌ من "متعب المفرج وعبدالله رديف" بالدقائق (30، 55) على التوالي.
بدأ ليوناردو جارديم المباراة بكل من: عبدالله المعيـوف، مـدالله العليـان، متعـب المفرج، جانغ هيون سو، ناصر الدوسري، محمد جحفلي، مصعب الجوير، لوسيانو فييتو، ماثيوس بيريرا، موسى ماريغا، بافيتيمبي غوميز .
وأشرك "جارديم" في الشوط الثاني: حبيـب الوطيـان، أمير كردي، عبدالرحمن الدخيل، صهيب الزيد، عبدالله رديف.الهلال
05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443 12:01 AMفي لقاء ودي بالرياض .. الهلال يتغلب على الكويت الكويتي بثنائية
تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على نظيره "الكويت الكويتي" بهدفين نظيفين؛ وذلك في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء أمس السبت، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن تحضيرات الفريقين لمنافسات الموسم الرياضي 2021 / 2022م.
أحرز ثنائية الهلال كلٌ من "متعب المفرج وعبدالله رديف" بالدقائق (30، 55) على التوالي.
بدأ ليوناردو جارديم المباراة بكل من: عبدالله المعيـوف، مـدالله العليـان، متعـب المفرج، جانغ هيون سو، ناصر الدوسري، محمد جحفلي، مصعب الجوير، لوسيانو فييتو، ماثيوس بيريرا، موسى ماريغا، بافيتيمبي غوميز .
وأشرك "جارديم" في الشوط الثاني: حبيـب الوطيـان، أمير كردي، عبدالرحمن الدخيل، صهيب الزيد، عبدالله رديف.
، في لقاء ودي بالرياض .. الهلال يتغلب على الكويت الكويتي بثنائية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر في لقاء ودي بالرياض .. الهلال يتغلب على الكويت الكويتي بثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.